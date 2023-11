Antitrust, avviata un'indagine sui prezzi aerei verso la Sicilia e la Sardegna

Di recente, il governo Meloni ha conferito all'Antitrust poteri di verifica sull'uso degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo e su eventuali iniquità e abusi da parte delle compagnie aeree.

Il comunicato dell'Antitrust

"Le compagnie aeree adottano da anni, spiega l'Antitrust, sistemi di definizione dei prezzi che, grazie all'uso di algoritmi e di software per il trattamento dei dati, differenziano e adattano nel tempo i costi dei voli. Negli ultimi anni il grado di automatizzazione e di sofisticazione di questi sistemi è notevolmente aumentato, sia per la crescita esponenziale delle informazioni trattabili sia per l'evoluzione tecnologica. In prospettiva, l'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale e machine learning potrebbe consentire l'uso di algoritmi di auto-apprendimento, in grado di elaborare nuovi criteri di definizione dei prezzi. L'attività di indagine riguarderà i possibili effetti negativi sul funzionamento del mercato e sulle condizioni di offerta ai consumatori legati all'uso degli algoritmi di prezzo, nel contesto di riferimento. L'indagine approfondirà anche le modalità di comunicazione al pubblico dei prezzi dei biglietti aerei e delle loro diverse componenti".