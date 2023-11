Caro voli, l'Ue indaga: "Le compagnie aeree diano spiegazioni"

Tgcom24

Il dossier Il Financial Times, che ha intervistato il commissario Ue ai Trasporti, precisa che la Commissione europea non può intervenire direttamente sulle tariffe aeree ma che la stessa Valean vuole mettere sotto pressione le compagnie per i rincari. Al momento non sono previsti interventi sul funzionamento del mercato del trasporto aereo. "Stiamo ancora esaminando" il dossier, perché "non abbiamo un quadro dettagliato di spiegazioni", spiega Valean.

I collegamenti con isole e zone periferiche Una delle preoccupazioni di Bruxelles riguarda i collegamenti con le regioni più periferiche o con isole o territori che siano vincolati ai voli aerei per i collegamenti con il resto dell'Unione. In questo ambito il quotidiano cita le proposte del governo italiano di fissare un tetto ai prezzi sui collegamenti aerei con le isole.

Assoutenti: "Bene l'Ue con indagine su caro voli" L'apertura di una indagine da parte dell'Ue sulle tariffe aeree è "un fatto di portata storica che apprezziamo con grande soddisfazione". Lo afferma Assoutenti. "Finalmente dall'Ue si assiste a un gesto concreto e immediato a tutela dei viaggiatori - spiega il presidente Furio Truzzi - Una decisione quella della Commissione europea che arriva su impulso dell'Italia, considerato che proprio Assoutenti la scorsa estate sollevò il problema del caro-voli e degli algoritmi speculativi, presentando un dettagliato report che dimostrava come viaggiare in aereo durante il periodo estivo fosse in Italia un vero e proprio salasso, a causa di tariffe del tutto fuori controllo".

"Ci attendiamo sanzioni verso compagnie aeree scorrette" "Ora però dalle parole bisogna passare ai fatti: ci attendiamo dalla Commissione europea sanzioni esemplari verso le compagnie aeree scorrette che hanno adottato strumenti tesi a speculare sui viaggiatori con l'aumento artificioso delle tariffe aeree" - conclude Truzzi.