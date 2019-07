Amazon, in Italia mille posti di lavoro a tempo indeterminato entro il 2019

Amazon ha annunciato più di mille nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia entro la fine del 2019. "Siamo impegnati a investire in un'infrastruttura logistica sempre più ampia, e a trovare talenti per le nostre diverse aree di business, inclusa la ricerca e lo sviluppo - ha spiegato Mariangela Marseglia, contry manager Amazon Italia e Spagna - i nostri investimenti nel paese stanno crescendo e siamo entusiasti di poter creare nuovi posti di lavoro".