Allarme di Bankitalia: "L'economia globale sta rallentando"

Sebbene gli effetti della crisi del 2008 sono ormai alle spalle, all'orizzonte le tinte continuano a essere fosche. E il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è pessimista: "Le prospettive sono in rallentamento , l'economia globale è più debole di quanto ci si aspettasse a inizio 2018". E specificamente per l'Italia, "il costo alto del debito, se nel breve termine è sostenibile, nel lungo tende determinare una caduta" dei risparmi.

I "maggiori costi della raccolta delle banche - ricorda Visco - determinano un circolo negativo". "Per questo parliamo tanto di spread che deve calare, e non è vero che non lo facevamo nel 2012 (all'epoca della crisi del debito sovrano ndr), lo facevamo anche allora".