Alitalia, al via settimana decisiva | Giorgetti: braccio di ferro con l'Europa

Inizia una "settimana decisiva" per il futuro di Alitalia , secondo il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti . Il "braccio di ferro" ingaggiato con la Commissione europea per la compagnia, dice, sembra essere davvero "alle battute finali". Il decollo di Ita è bloccato dal via libera Ue e resta da risolvere la questione dei lotti di manutenzione e handling, da mettere a gara. Tutti punti da chiarire in breve tempo, assicura il ministro.

Gli slot da vendere ai concorrenti - Il futuro resta ancora comunque da definire: Alitalia dovrà cambiare il nome, forse il logo e quasi la metà degli slot di Milano Linate dovranno essere venduti a concorrenti come Ryanair, Lufthansa e EasyJet. Certo è che Giorgetti, intervenendo a un dibattito organizzato a Milano dalla scuola di formazione politica della Lega, non si nasconde dietro un dito.

Giorgetti: "Auspico una soluzione positiva" - "Questa trattativa" con Bruxelles "io auspico che porti a una soluzione positiva", sottolinea. Quindi, fa presente che "è chiaro che se fossimo stati proni alla Commissione europea, la trattativa sarebbe stata chiusa tre mesi fa". E ancora, secondo il titolare del Mise, "è chiaro che la nuova compagnia aerea molto probabilmente sarà diversa, molto più ristretta su rotte e velivoli e soprattutto non potrà avere in sè tutte le parti che aveva prima come l'handling e la manutenzione".

"Vogliamo una compagnia competitiva" - Insomma, è in corso "un confronto molto serrato con la Commissione europea, l'intenzione del governo italiano è di avere una compagnia competitiva", ma "è oggettivamente un braccio di ferro". Se il settore cargo, "in questo momento, non è il focus della missione aziendale", anche se "in prospettiva credo che sia contemplato", a detta di Giorgetti, c'è da ricordare che "lo Stato italiano ha deciso di metterci tre miliardi, che non significa affatto disimpegno da parte dello Stato".

C'è un però: "Non si possono sicuramente buttare via, perché ci sono altri settori che sono in sofferenza". Resta il fatto, comunque, che "la prospettiva di Ita è di aumentare il suo spettro di attività. Il piano di ammortizzatori sociali e di politiche attive del lavoro è già allo studio con il ministro Orlando".

Sindacati preoccupati - I sindacati sono sulle barricate. "Su Alitalia - è il grido di dolore di Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, - è inaccettabile l'atteggiamento discriminatorio della Commissione Ue, che non autorizza il piano industriale che prevede il trasferimento delle attività alla nuova compagnia con un impegno di 3 miliardi dello Stato. Bruxelles ha autorizzato la ricapitalizzazione di altre compagnie europee per importi ben superiori: 10,4 miliardi per Air France-Klm e 9 per Lufthansa". Sbarra si chiede: "Non erano aiuti di Stato? Sono due pesi e due misure. Sono i colpi di coda di un'Europa miope che ostacola lo sviluppo con scelte sbagliate e discutibili".