Affitti brevi, da settembre arriva la stretta: cosa cambia e come mettersi in regola

A settembre il Codice identificativo nazionale entrerà in vigore in tutta Italia. A quel punto, le strutture ricettive avranno due mesi di tempo per adeguarsi. Dal dicembre 2025 diventa operativo il sistema di sanzioni. Sono previste multe molto severe, e cioè fino a 5mila euro per chi pubblicizza senza Cin e 8mila euro per chi affitta senza questo codice. La nuova regola sarà la tolleranza zero verso ogni abusivismo. Infatti, oltre alla sanzione pecuniaria, le attività non in regola rischiano di sparire temporaneamente dal web, poiché le piattaforme di turismo online (Ota – Online travel agencies) come Airbnb e Booking si sono impegnate a non pubblicizzarle.