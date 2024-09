Affitti brevi, arriva la stretta

Affitti brevi, fine del far-west: entra in vigore il Codice identificativo nazionale. Dovranno averlo tutti i gestori di appartamenti destinati alle locazioni turistiche o sotto i 30 giorni. Un mercato che, con quasi 700mila case online, nel nostro Paese vale 11 miliardi. Per ottenerlo bisognerà iscriversi alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o per finalità turistica, istituita e gestita dal ministero del Turismo e adesso attiva per tutte le regioni. Una volta ricevuto un codice per ciascuna unità immobiliare si dovrà esporre il bollino corrispondente: sia all'esterno dello stabile sia negli annunci online