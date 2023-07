Affitti sempre più cari: nel 2022 spesi in media 570 euro al mese con punte oltre i 1.500 euro

In media, nel 2022 per un appartamento di cento metri quadri il canone ammontava a 570 euro mensili (6.840 euro annui), in aumento del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, che equivale a un esborso di 240 euro medi annui in più. Nelle grandi città il costo sale fino a raggiungere punte di oltre 1.500 euro al mese come a Milano, in testa alla classifica con 1.570 euro, seguita da Roma con 1.530 euro e Venezia dove gli affitti possono arrivare a costare 1.080 euro al mese. In coda troviamo Caltanissetta con 220 euro. Le cifre arrivano dal rapporto Uil sui costi delle locazioni curato dal Servizio Lavoro, coesione e territorio del sindacato, diretto dalla segretaria confederale Ivana Veronese.

I dati - In termini regionali, la maglia nera va alla Lombardia e all'Emilia Romagna: sul podio delle prime dieci città con i canoni di locazione più alti spiccano tre province di queste due Regioni, cioè Milano, Como e Lodi per la prima; Bologna, Modena e Rimini per la seconda. All'opposto, la città dove il canone d'affitto è più basso è Caltanissetta, con 220 euro al mese in media (stabile rispetto allo stesso periodo dell'anno prima).