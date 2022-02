Accordo Usa-Ue: alcune banche russe fuori da Swift

Ue, Gb, Stati Uniti e Canada hanno raggiunto un accordo per rimuovere alcune banche russe da Swift.

"Faremo in modo che Putin non utilizzi più i suoi fondi di guerra. Paralizzeremo le transazioni della Banca Banca Centrale Russa", annuncia la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Inoltre l'Ue, in accordo con gli Usa, si appresta a "proibire agli oligarchi russi l'uso dei nostri mercati finanziari", aggiunge.