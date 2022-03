Accordo sul gas, Cingolani: "Alla Germania ho chiesto un paio di settimane"

Sull'accordo bilaterale di solidarietà sul gas fra Italia e Germania c'è "piena intesa col governo tedesco".

Lo ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo a una domanda all'Ambasciata d'Italia a Berlino. "Noi abbiamo chiesto un paio di settimane di tempo, per capire come lanciare le gare per lo stoccaggio", ha aggiunto.