il colosso statunitense

Accordo di Amazon con il Fisco italiano: pagherà 723 milioni

Le definizioni scaturiscono dalle indagini coordinate dalla procura di Milano e svolte rispettivamente da Gdf e Agenzia delle Entrate

10 Dic 2025 - 16:59
© Ansa

© Ansa

Amazon ha raggiunto un accordo con il Fisco italiano per versare 511 milioni di euro a cui si aggiungono 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon italia transport, versati nei giorni scorsi. Il colosso statunitense verserà quindi all'Agenzia delle Entrate, secondo quanto apprende l'Ansa, un importo complessivo di 723 milioni di euro, usufruendo anche di meccanismi rateali. Le definizioni scaturiscono dalle indagini coordinate dalla procura di Milano e svolte rispettivamente da Gdf e Agenzia delle Entrate.

