Abi: il tasso dei mutui per comprare casa sale a 3,31% ad agosto

Sempre ad agosto 2025, l'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell'1,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione rispetto al +1,3% del mese precedente. A luglio i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2% e quelli alle imprese dello 0,7%. "Per le famiglie è l'ottavo mese consecutivo in cui si registra un incremento e per le imprese è il secondo mese consecutivo in cui crescono i finanziamenti", si legge nel documento.