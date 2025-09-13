Abi: il tasso dei mutui per comprare casa sale a 3,31% ad agosto

I dati del rapporto mensile dell'Associazione bancaria italiana. I depositi salgono a 2.100 miliardi di euro. Prestiti a imprese e famiglie crescono dell1,4% sull'anno
Il tasso medio sui mutui per l'acquisto della casa è salito al 3,31%, contro il 3,20% nel mese precedente. Lo riporta il rapporto mensile Abi, relativo al mese di agosto 2025. Il tasso medio sul totale dei prestiti (dunque sottoscritti negli anni) è sceso al 3,92%, dal 3,94% del mese precedente. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è invece calato al 3,42%, dal 3,50% del mese precedente.
Sempre ad agosto 2025, l'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell'1,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione rispetto al +1,3% del mese precedente. A luglio i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2% e quelli alle imprese dello 0,7%. "Per le famiglie è l'ottavo mese consecutivo in cui si registra un incremento e per le imprese è il secondo mese consecutivo in cui crescono i finanziamenti", si legge nel documento.
La raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) ad agosto 2025 è risultata in aumento del 2,5% su base annua (a 2.100 miliardi di euro), proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio 2024. La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un incremento di 175,1 miliardi di euro tra luglio 2024 e luglio 2025. Si parla di 18,2 miliardi di famiglie, 17,6 miliardi di imprese e il restante agli altri settori: imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione. Sempre sul fronte della quantità della raccolta da clientela, ad agosto i depositi, nelle varie forme, sono cresciuti del 2,7% su base annua (+2,8% il mese precedente). La raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, è invece aumentata dello 0,9% rispetto a un anno prima.
Il tasso sul conto corrente, che non ha la funzione di investimento e permette di utilizzare una moltitudine di servizi, ad agosto 2025 si è attestato allo 0,27%. Cioè allo stesso livello del mese precedente.
