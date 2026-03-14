Abi, aumentano ancora i prestiti: +2,1% a febbraio

A febbraio 2026, l'ammontare dei prestiti bancari a imprese e famiglie è cresciuto del 2,1% su base annua, proseguendo il percorso di crescita iniziato a marzo 2025. Per le famiglie è il quattordicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è l'ottavo mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti (a gennaio 2026 i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,5% e quelli alle imprese dell'1,7%). Lo scrive l'associazione bancaria italiana (Abi) nel rapporto mensile.