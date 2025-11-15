Logo Tgcom24
Economia
A FAMIGLIE E IMPRESE

Banche, Abi: "Rallenta la crescita dei prestiti, a ottobre +1,5%"

15 Nov 2025 - 11:23
A ottobre 2025 l'ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Lo ha riferito l'Abi (Associazione bancaria italiana) segnalando un rallentamento rispetto a settembre, quando il credito aveva registrato invece un aumento del 2,2% per le famiglie e dell'1,2% per le imprese. Per le famiglie è il decimo mese consecutivo di incrementi, per le imprese invece è il quarto mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti. Il tasso medio sui nuovi mutui segna 3,30% (contro il 3,28% a settembre), mentre il tasso medio sui nuovi finanziamenti alle imprese 3,56% (era 3,38% a settembre).

