StateACasaNostra: dalle società di affitti brevi iniziativa di solidarietà per medici e infermieri

Accordo tra sei principali aziende italiane di gestione di appartamenti per affitti a breve termine per supportare medici e infermieri a contrastare la diffusione del coronavirus. L'iniziativa solidale si chiama #StateACasaNostra: da Milano a Palermo, Altido, CleanBnB, Halldis, Italianway, Sweetguest e Wonderful Italy hanno messo a disposizione gratuitamente alloggi.

Le aziende sanitarie o direttamente i medici e gli infermieri possono contattare le società utilizzando l’indirizzo mail stateacasanostra@gmail.com e riceveranno proposte di disponibilità di immobili tra le quali potranno scegliere la soluzione più idonea alle proprie esigenze.

Le società promotrici hanno scelto come nome dell’iniziativa, valida fino al 10 aprile, #StateACasaNostra, adattando alla propria identità di gestori lo slogan lanciato dalle istituzioni per chiedere ai cittadini di non lasciare il proprio domicilio. Il costo della locazione degli immobili sarà totalmente assorbito dai promotori, che chiederanno agli ospiti solo il contributo per la pulizia e la sanificazione finale.

Saranno valutate proroghe in alcune città o per casi specifici in funzione della situazione. “L’emergenza sanitaria e la salute pubblica sono le priorità. Tutti noi, da ogni settore, dobbiamo avere comportamenti responsabili e supportare la comunità, le istituzioni e il nostro Paese nella gestione di questo evento", ha commentato Rocco Lomazzi, founder & chairman di Sweetguest.