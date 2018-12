"Palline di Natale": il gadget aziendale nato dall'idea di un giovane "inventore"

Com'è nata l'idea di creare palline di Natale personalizzate?

Io sono una persona particolare che ogni tanto butta giù qualche idea: alcune vanno bene e alcune vanno male. Per esempio mi sono inventato un videogioco in 3D sulla sicurezza sui posti di lavoro per rendere la formazione aziendale obbligatoria interessante. Non so come definirmi: un matto, un innovatore. Di sicuro sono uno che si annoia in fretta e quindi invento cose per non annoiarmi. Un inverno di 6/7 anni fa cercavo il gadget perfetto da inserire nei cesti di Natale e non trovandolo l'ho inventato.



Com'è nata la start up?

All'inizio ho semplicemente registrato un dominio su internet, poi ho cominciato a informarmi e ho coinvolto Raffaele Chiappa che ha sposato il progetto. Non è stato semplice, perché stampare sulle palline natalizie è difficile. Abbiamo distrutto centinaia di palline, ma alla fine abbiamo trovato il modo per personalizzarle con il proprio logo, una scritta. Da allora abbiamo venduto circa 200mila palline di Natale.



Perché un'azienda o un cliente dovrebbe scegliere proprio voi?

Cerchiamo di fare la lavorazione in Italia, cerchiamo di servire i piccoli clienti. E adesso ci stiamo specializzando con grande soddisfazione anche nelle "bomboniere di Natale": le persone ci chiamano e ordinano palline personalizzate per matrimoni, battesimi, cresime ecc.



Obiettivi per il 2019?

Allargare la gamma di prodotti e ampliare la produzione delle "bomboniere di Natale"



Tu sei un giovane che ha fatto diventare realtà tante idee che gli frullavano in testa, cosa consiglieresti a un giovane che magari ha un progetto ma non sa come realizzarlo?

Di non fare come me e di cercare di concentrarsi su un unico business, concentrarsi su un obiettivo. Parlare delle proprie idee, spesso si ha un'idea e la si tiene per sè, invece bisogna parlarne per avere un feed back e capire dove si può migliorare. E individuare subito qualcuno che sia interessato a sostenere la propria idea. Uno può avere l'idea più bella del mondo, ma senza fondi è difficile portarla avanti. In questo senso è utile anche monitorare progetti europei e programmi regionali.