Wonder Grottole: un nuovo modello di turismo per la rigenerazione urbana

Nel Sud Italia, in provincia di Matera, si trova Grottole

Grottole

impresa sociale

riabilitare il borgo antico attraverso la rigenerazione di case abbandonate e la creazione di una nuova comunità

. Un piccolo paese di 2.100 anime in cima alle colline lucane, uno dei nuclei più antichi di tutta la Basilicata, che oggi sta vivendo un rapido spopolamento del paese. Il centro storico conta solo 300 abitanti, oltre il 60% dei quali ha più di settant’anni, e ci sono ben 629 case abbandonate. La popolazione negli ultimi sessant’anni è emigrata verso città italiane o estere più grandi. Da qui il progetto di un’che lavora per, Wonder Grottole.

“Il nome è Wonder Grottole e “wonder” vuol dire creare nuovi immaginari. Ecco perché all’interno del progetto ci piace esplorare luoghi come le antiche grotte ma anche i luoghi abbandonati e dismessi e chiederci poi che cosa possiamo fare, ma soprattutto come farlo” spiega Andrea Paoletti, Founder di Wonder Grottole.

nuovo modello di turismo, quello 4.0

, un’evoluzione dei turismi precedenti perché capace di mettere a sistema il recupero del territorio, favorire una rigenerazione urbana e creare un nuovo segmento turistico. “L’obiettivo della nostra impresa sociale è quello di portare sul territorio non semplici turisti ma cittadini temporali che possano lavorare a contatto con la comunità e farla crescere sotto tutti i punti di vista” dichiara Silvio Donadio, Co-founder Wonder Grottole.

L’idea è quindi quella di rivolgersi a chi può lavorare in

smart working

. Da qui la ristrutturazione di un edificio in pieno centro storico abbandonato dalla comunità, la casa di Rione Amedeo, pronto a ospitare famiglie amici o appunto gruppi di lavoro con una fibra ad alta velocità immersa però nei ritmi naturali in una sostenibilità ambientale e sociale. Un nuovo modello di sviluppo economico il cui valore nasce dalle relazioni e non dalle cose. “La cooperazione tra le persone dipende molto dalla fiducia e la fiducia cresce al meglio quando si parla con qualcuno faccia a faccia” sottolineano gli ideatori.