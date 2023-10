Una giornata per celebrare tutti gli animali

Great or small, love them all: la Giornata mondiale degli animali vuole invitare a salvaguardare tutte le specie del Pianeta, dalla più piccola alla più grande

Il 4 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli animali, appuntamento che ci ricorda di tutelare ogni specie del nostro Pianeta.

Questo giorno di festa, scelto perché è lo stesso in cui si celebra il loro patrono San Francesco d’Assisi, è nato per migliorare il benessere degli animali, ponendo l’attenzione sulla cura degli habitat, sulla crudeltà dell’abbandono e dei trattamenti ingiusti. Questo è infatti il messaggio trasmesso dal World Animal Day: tutte le creature viventi meritano rispetto, considerazione e amore.

Unsplash

Eppure ancora oggi, nonostante la crescente sensibilizzazione, gli animali sono costantemente in pericolo. E la colpa è sempre dell’uomo. Allevamenti intensivi, caccia e pesca senza regolamentazioni, inquinamento e distruzione degli habitat: sono solo alcune delle minacce alla salvaguardia degli animali. Come ha denunciato l’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), le specie animali e vegetali si estinguono a una velocità cento volte superiore rispetto al passato.

Unsplash

Per questo è importante sottolineare, in giornate come questa, che la biodiversità del nostro Pianeta si può conservare solo garantendo la sopravvivenza di tutte le specie degli ecosistemi. Non a caso lo slogan scelto per l’edizione 2023 della Giornata mondiale degli animali è "Great or small, love them all" (grandi o piccoli, amali tutti). Da quelli da compagnia a quelli da lavoro, dal topolino usato in laboratorio ai grandi abitanti dei mari: ognuno di loro è importante per gli equilibri della terra e deve essere protetto senza distinzioni.