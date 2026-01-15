Un mondo sempre più caldo

Facendo infine uno zoom sull’Italia, scopriamo che il 2025 è stato il quarto più caldo dalla metà del secondo scorso. Dal 1950 al 2025, quindi in 76 anni, la temperatura media annua dell’Italia ha subìto un incremento statisticamente significativo di 1,95°C. E secondo i dati il settore geografico che ha avuto il riscaldamento più rapido è stato il Nord, con +2,43°C.