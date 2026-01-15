Un mondo sempre più caldo

Tra 2023 e 2025, per la prima volta la temperatura media globale di un triennio ha superato la soglia di 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali
© Unsplash
Il verdetto è arrivato dall’agenzia europea Copernicus: il 2025 appena passato è stato il terzo più caldo mai registrato. La temperatura media globale nel 2025 è stata di 14,97°C. Rispetto al periodo preindustriale l’aumento è stato di 1,47°C. Nel 2024 è stato di 1,59°C e nel 2023 di 1,48°C.
Se da un lato fa ben sperare che nell’ultimo anno non sia stata superata la soglia stabilita dagli Accordi di Parigi (aumento di 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali), dall’altro i dati di Copernicus ci dicono che la stessa soglia in realtà è stata superata se andiamo a prendere in considerazione la temperatura media globale di tutto il triennio 2023-2025. Ed è la prima volta che succede con una media triennale.
Se poi scendiamo nel dettaglio, con le sole eccezioni di febbraio e dicembre, ogni mese del 2025 è stato più caldo rispetto a qualsiasi anno precedente al 2023.
© Unsplash
Facendo infine uno zoom sull’Italia, scopriamo che il 2025 è stato il quarto più caldo dalla metà del secondo scorso. Dal 1950 al 2025, quindi in 76 anni, la temperatura media annua dell’Italia ha subìto un incremento statisticamente significativo di 1,95°C. E secondo i dati il settore geografico che ha avuto il riscaldamento più rapido è stato il Nord, con +2,43°C.
Nonostante sia ben note, è importante ricordare la principale causa di tutto ciò: l’aumento di gas serra nell’atmosfera, dovuto soprattutto all’utilizzo dei combustibili fossili.
Insomma, il mondo è entrato in una fase critica. La domanda non è quindi se il clima sta cambiando. Ma quanto siamo disposti a ignorarlo.