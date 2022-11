La stagione sciistica è appena cominciata. Il freddo e le ultime nevicate di questa settimana hanno permesso l'apertura degli impianti. Un cambio di temperatura "last minute" che però deve far riflettere. Tutto il 2022 è stato caratterizzato da temperature sopra la media. La scarsità di piogge durante l'anno ha portato in certi periodi perfino al razionamento dell'acqua. Percentuali bassissime mai raggiunte nella storia d'Italia.

“La siccità di questo 2022 è davvero eccezionale, nel periodo da gennaio a ottobre è mancata circa il 32% della pioggia che cade normalmente sul nostro territorio, addirittura al nord-ovest il 53% in meno. Mai nella storia d’Italia i primi dieci mesi dell’anno erano stati così siccitosi” spiega il meteorologo Andrea Giuliacci.

Il mese di ottobre è stato caratterizzato da un caldo costante sopra la media, anche in montagna, dove di solito a inizio autunno arriva la prima spolverata di neve. Una situazione che di anno in anno peggiora. Ancora una volta sono i numeri a darci la prova del fatto che serve assolutamente invertire la rotta. Di questo passo, tra pochi anni ci ritroveremo con un clima completamente sconvolto, un danno irreparabile per l'ecosistema.

“Il 2022 è stato un anno drammatico per i ghiacciai presenti sulle nostre montagne: ha fatto caldissimo ed è caduta pochissima neve. Questo fatto ci deve far preoccupare perché il ghiaccio e la neve presenti sulle montagne sono quell’indispensabile riserva d’acqua per i mesi più caldi, quando i fiumi, a causa dell’assenza di precipitazioni, non si riempiono con le piogge” continua il meteorologo.

La COP27 di Sharm Sharm el-Sheikh conclusasi circa una settimana fa è stata un vero fallimento. L'assenza di India e Cina prima, due dei paesi più inquinanti al mondo, e l'incapacità prendere una decisione comune poi, sono l'ennesimo campanello d'allarme. Nonostante il problema sia sotto gli occhi di tutti si continua a far finta di niente.