Tutelare la natura, il gusto e le tradizioni

“La sostenibilità è un fattore che si è sviluppato spontaneamente dentro al sistema del San Daniele e tutti i processi che ha messo in atto il Consorzio hanno cercato di garantire che ci fosse un processo produttivo che sia rispettato da tutti e che abbia delle regole certe. Ma dall’altro lato ha messo a sistema tutto quello che si faceva con le imprese: in primis la tracciabilità della filiera, che è molto rigida, è molto seguita; l’acquisto collettivo di energia, per avere un vantaggio economico ma anche ambientale su quello che si fa. È da più di vent’anni che siamo impegnati proprio sul fronte ambientale per evitare che tutto quello che fa parte del sistema produttivo impatti sull’ambiente. Quindi tutela delle acque, tutela dei reflui, tutela dell’atmosfera. Per questo i nostri prosciutti, già per struttura naturale, ma anche per interventi del consorzio, hanno un bassissimo impatto sull’ambiente".