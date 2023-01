Tide Ocean: dare un nuovo valore ai rifiuti di plastica

Riutilizzare la plastica raccolta dagli oceani per produrre materie prime di qualità per nuovi prodotti sostenibili

Negli anni l'inquinamento da plastica ha portato a conseguenze disastrose sull'equilibrio dei già fragili ecosistemi marini di tutto il mondo. Ogni anno circa 10 milioni di tonnellate di plastica vengono scaricate nei nostri oceani. Secondo le stime, se le attuali tendenze di produzione e gestione dei rifiuti continueranno, entro il 2050 circa 12 miliardi di tonnellate di rifiuti plastici finiranno nelle discariche e negli ambienti naturali.

Dal 2019 l’azienda svizzera Tide Ocean ha avviato un progetto per la pulizia dalla plastica nella parte di Oceano che costeggia Thailandia, Indonesia e Filippine. L’obiettivo finale è quello di riciclare i rifiuti creando oggetti che successivamente vengono reimmessi sul mercato senza dover produrre nuova plastica. La raccolta avviene in loco coinvolgendo direttamente le popolazioni costiere locali che ricevono un compenso in base al peso dei rifiuti raccolti sulle spiagge e tolti dal mare. Successivamente, viene caricato tutto su delle navi che trasportano il materiale in Europa per la sua lavorazione.

Le scaglie di plastica triturate vengono riciclate secondo un metodo sviluppato in stretta collaborazione con l’Università svizzera di Scienze Applicate. Con un processo rigorosamente meccanico, senza l’aggiunta di sostanze chimiche, i rifiuti di plastica vengono trasformati in una materia prima di alta qualità. Il tutto immettendo nell’atmosfera l’80% di CO2 in meno rispetto alla produzione tradizionale di plastica.

Il #TideOceanMaterial può essere applicato a una quantità infinita di prodotti sicuri, durevoli e sostenibili: dagli orologi ai mobili, dalle componenti automobilistiche all'abbigliamento, dall'elettronica di consumo. Ad oggi Tide Ocean ha riciclato l'equivalente di oltre 30 milioni di bottiglie di plastica, ma questo è solo l’inizio: l’obiettivo finale dell’azienda svizzera è di recuperare e trattare 160 mila tonnellate di plastica oceanica ogni anno.