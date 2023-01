Miss Thailandia sfila con un abito realizzato con le linguette delle lattine

Miss Universo, il concorso di bellezza più famoso e prestigioso al mondo, si è concluso sabato 14 gennaio a New Orleans, in Louisiana, dove hanno partecipato 84 donne provenienti dai paesi di tutto il mondo. Se la “più bella del mondo” del 2023 è la Miss Universo R’Bonney Gabriel, la più green è senza dubbio la Miss Thailandia 2022, Anna Sueangam-iam. La ventiquattrenne thailandese ha incantato la folla sfilando con un abito riciclato che combina le linguette di alluminio delle lattine delle bibite con dei piccoli diamanti. L’abito, soprannominato “Hidden Precious Diamond Dress”, è diventato immediatamente virale sui social ed è un vero e proprio omaggio alle sue umili origini.

Instagram @annasnga_1o

“Questo abito è stato ispirato dall'ambiente familiare della mia infanzia. Essendo cresciuta con dei genitori netturbini, la mia vita di bambina si svolgeva tra cumuli di rifiuti e materiali riciclabili. Questo abito, unico, è stato realizzato appositamente su misura con dei materiali di scarto e riciclati, - in particolare le linguette d’alluminio delle lattine- per dimostrare all'Universo che ciò che è considerato inutile da molti, possiede in realtà un proprio valore e una propria bellezza” scrive la modella in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.