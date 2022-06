Superati già sei dei nove limiti planetari

Quasi nulla è illimitato, soprattutto quando si parla di

risorse del Pianeta

punto di non ritorno

. Una lezione che l’umanità fatica a recepire, abituata a sfruttare anche più del dovuto tutto ciò che la natura offre. Ora però le conseguenze sono più visibili che mai. Sintomo di come ilsia sempre più vicino.

A confermarlo è uno studio dello svedese

Stockholm Resilience Center

disponibilità di acqua dolce

, che ha calcolato il superamento di un sesto limite planetario, quello che riguarda la

I

limiti planetari

delle soglie che l’umanità non dovrebbe superare

l’uomo sta distruggendo

, nove in totale, sonoper continuare a preservare gli ecosistemi e a vivere in condizioni favorevoli alla vita. Delle barriere che tuttaviacon le sue stesse attività. Tra i limiti già superati ci sono ad esempio lo sfruttamento del suolo, l’acidificazione degli oceani e le modifiche ai cicli dell’azoto.

Per quanto riguarda il

sesto limite

acqua “verde”

utilizzata dalle varie specie vegetali

dell’importanza e della fragilità di questa risorsa

mantenere i terreni umidi

deforestazione

aumento delle temperature

suoli sempre più secchi

, lo studio si è concentrato sulla cosiddetta, quella proveniente dalle precipitazioni e dall’evaporazione e che viene assorbita e. Fino ad ora l’analisi si era limitata all’acqua “blu”, quella dei fiumi, dei laghi e delle falde acquifere. Considerando questi parametri il limite non era considerato oltrepassato. Si trattava tuttavia di una visione parziale e che non teneva del tutto. L’acqua verde è fondamentale per, in modo che possano trattenere CO2 e regolare la circolazione atmosferica. Tuttavia, lae l’hanno fatto diminuire notevolmente il livello di umidità, rendendo i. Fenomeno particolarmente visibile in alcune zone dell’Amazzonia, che secondo uno dei ricercatori svedesi si stanno letteralmente prosciugando.

Un dato allarmante che ancora una volta ci ricorda

quanto sia reale l’impatto

della crisi climatica e soprattutto quello delle nostre azioni.