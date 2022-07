Studiare il clima nel cuore verde della Grande Mela

Nel romanzo che porta il suo nome il giovane Holden si chiedeva dove andassero le anatre del

Central Park

dubbi su clima, fauna e vegetazione

“climate lab”

in inverno quando il lago ghiacciava. Alla sua domanda e a tanti altripotrà rispondere ben presto il parco stesso. L’oasi verde più famosa di New York – e forse del mondo – diventerà infatti un. Un centro di ricerca per studiare la relazione tra i cambiamenti climatici e le aree verdi urbane.

L’innovativo Central Park Climate Lab offrirà

strumenti di ricerca e analisi per aiutare i parchi cittadini

gestirne al meglio la capacità di adattarsi

di tutto il mondo ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale. Il laboratorio è nato proprio dopo aver notato gli effetti devastanti che i cambiamenti climatici hanno avuto sul parco ed è una partnership tra l’organizzazione Natural Areas Conservancy di New York e la Yale School of the Environment. Il progetto aiuterà non solo a capire come il parco stia cambiando ma anche a

Il Central Park negli ultimi anni ha infatti avuto a che fare con

eventi estremi

ricadute anche sui cittadini

: precipitazioni intense, bufere, temperature fuori controllo, crescita di specie dannose. Tutti fenomeni che hanno colpito flora e fauna del parco, con conseguenze che sono. Le aree verdi urbane hanno un impatto notevole sul benessere degli abitanti, in primis per il ruolo di mitigatrici del global warming e per la capacità di catturare CO2. Se i parchi sono minacciati, è quindi in pericolo la stessa qualità della vita in città.

Ragione per cui il

Central Park Climate Lab aiuterà New York

soluzioni migliori

nella gestione e nella protezione del parco, raccogliendo dati, sviluppando nuove tecniche per la salvaguardia e proponendo leper far adattare alberi e piante ai cambiamenti che arriveranno.

Una sfida unica che potrà fare da

esempio

prevenire

a molte altre città nel mondo. Perchéè meglio che curare, anche quando si tratta di alberi.