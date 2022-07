Germania: il successo del “Klimaticket”

Un’estate

più sostenibile e democratica

Germania

. Si potrebbe riassumere così quello che sta succedendo in, dove pagando solo 9 euro si può viaggiare fino ad agosto in lungo e in largo per il Paese.

Si chiama

“Klimaticket”

favorire la transizione ecologica

9 euro al mese per usufruire di tutti i treni

ed è uno speciale abbonamento lanciato dal Governo Scholz, che ha così deciso di abbattere i costi del trasporto pubblico pere per dare una mano ai cittadini già impegnati nella lotta al caro-vita. L’iniziativa prevede che fino al 31 agosto basterannoregionali e anche del trasporto pubblico in città, in tutta la nazione.

Un successo senza precedenti, che invogliato molti tedeschi e turisti a lasciare l’auto e a scegliere un mezzo più ecologico per andare in vacanza. Secondo uno studio presentato dalla società Tom-Tom International per conto dell’agenzia Deutsche Presse Agentur, dall’inizio dell’estate in Germania sono stati venduti

21 milioni di abbonamenti e in 23 delle 26 principali città tedesche le code di auto nelle ore di punta sono quasi scomparse del tutto

. Un calo del traffico legato proprio al biglietto amico dell’ambiente.

Unsplash

Sempre secondo lo studio, il “Klimaticket” è usato non solo per viaggiare, ma anzi principalmente per gli spostamenti quotidiani, come andare al lavoro o sbrigare commissioni. Non è un caso infatti che ben

10 milioni

di possessori dell’abbonamento ordinario abbiano acquistato anche quello speciale (con uno sconto su quello già posseduto del quasi 90%).

Un colpo messo a segno nel nome della sostenibilità e che

potrebbe restare attivo anche oltre il 31 agosto

29 euro al mese, valido tutto l’anno

. Il gruppo dei Verdi ha infatti rilanciato l’iniziativa, proponendo di prolungare l’iniziativa con un biglietto da. Un’idea che potrebbe avere un riscontro decisamente positivo, considerati i prezzi solitamente molto alti dei treni tedeschi. Una spinta notevole in direzione della mobilità sostenibile, per rispettare l’ambiente 365 giorni l’anno.