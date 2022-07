E-Vacanze: estate sostenibile in riva al lago

Per quest’anno stessa spiaggia, stesso mare… oppure

lago

una vacanza all’insegna della natura

, perché no. Che sia per una breve fuga nel weekend o per le lunghe ferie estive, questa meta si presta particolarmente bene a

Il turismo lacustre è in crescita ormai da anni nel nostro Paese, complici la vasta offerta e la valorizzazione dei bacini. L’Italia vanta infatti

alcuni dei laghi più belli d’Europa

immersi nel verde

senza dimenticare di prendersene cura nel modo corretto

, destinazioni amate in tutto il mondo da anni e anni. Ricchi di tradizioni,e perfetti per ogni tipo di esigenza: relax sotto al sole, sport acquatici, escursioni nella natura, i laghi mettono d’accordo davvero tutti. Da quello di Como a quello Maggiore, dal Lago di Iseo a quello di Trasimeno, sono tanti gli specchi d’acqua in cui trascorrere qualche giorno di vacanza,

Andando in vacanza non bisogna infatti lasciare a casa il rispetto per il luogo che si visita. Come? Scegliendo ad esempio strutture che offrono

servizi eco-friendly

raccolta differenziata

mezzi pubblici

bicicletta

e poco impattanti, che puntano sulla, la riduzione degli sprechi o l’implementazione di piste ciclabili. Oppure preferendo iall’automobile per muoversi. Sono tanti i laghi raggiungibili in treno o con l’autobus o che promuovono servizi di car sharing elettrici. Per gli spostamenti più brevi c’è invece la vecchia cara, ideale per godersi i romantici scorci riflessi sull’acqua.

Ovviamente non è solo il trasporto a rendere la vacanza sul lago meno inquinante. Il vero cambiamento parte innanzitutto dai

piccoli accorgimenti di ognuno

ripulire la zona

non gettare rifiuti nel lago

. Usare le proprie borracce per non disperdere bottiglie di plastica, cercare diin cui si fa un’escursione,e quando se ne vedono alcuni in acqua, segnalarlo alle autorità competenti.

Consigli che possono sembrare banali, ma che una volta messi in pratica dalle migliaia e migliaia di turisti che ogni anno si accalcano sulle sponde dei bacini italiani possono davvero

fare la differenza

. Un’attenzione in più per godere al meglio di quello che la natura ci offre.