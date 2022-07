E-Vacanze: montagna, un'estate immersi nella natura

Vette, ghiacciai, sentieri, laghi e torrenti. La

montagna

riconnettersi con l’ambiente

non è solo questo, ma un vero modo di vivere: immergersi nella natura,, ritrovare un po’ di serenità e lasciarsi alle spalle lo stress della città.

La montagna è sempre stata una delle mete preferite dagli italiani. Un luogo perfetto per l’inverno, certo, ma che in estate può essere

l’alternativa ideale per chi vuole passare le ferie nel verde e lontano dalle mete più battute

. Complici anche gli ultimi anni di pandemia, la voglia di evadere e il bisogno di oasi tranquille sono sempre più forti.

Dalle Alpi agli Appennini, dalla Valle d’Aosta al Trentino,

l’offerta in Italia non manca

sport all’aperto

panorami mozzafiato

Un vero ritorno ai ritmi della natura

. In valle o a quote più alte le attività sono davvero tante e il clima fresco fa crescere la voglia dio semplicemente di godersi i. La vacanza ideale per chi non riesce a cedere alla noia, con escursioni, trekking e pedalate, ma anche per chi cerca solo relax. Farsi abbracciare dalle valli rigogliose o specchiarsi nell’azzurro dei laghi., ovviamente senza dimenticare di averne rispetto.

La mission è infatti sempre la stessa:

vivere l’estate in modo sostenibile

con piccole accortezze

usare poco l’auto

non lasciare tracce del nostro passaggio

. Obiettivo che può essere perseguito senza grandi gesti, anche solo, cercando di impattare il meno possibile. Scegliendo ad esempio di, optando per le tante infrastrutture offerte dalle località montane, come le seggiovie che si trasformano in metropolitane a cielo aperto. O facendo attenzione alungo i sentieri, durante le escursioni o le passeggiate.

Uno

scambio reciproco di attenzioni

ritagliarci uno spazio di serenità

rigenerante

trattarla col rispetto che merita

. La montagna ci permette di, di prendere una pausa dalla vita di città e fuggire da spiagge affollate e caldo afoso. Un contattocon la natura, tra benessere e divertimento. Per ringraziarla possiamo provare a, per non diventare ospiti sgraditi nella nostra stessa casa.