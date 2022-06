E-vacanze: estate in città, ma sostenibile

Paesini affacciati sul mare o abbracciati dalle montagne, borghi in cui il tempo scorre lento o città che spiccano per arte e cultura.

Il panorama urbano italiano è ricchissimo

sostenibilità ambientale

e per decidere una meta si ha solo l’imbarazzo della scelta. Se la bellezza non può essere l’unico prerequisito, perché allora non sceglierne di nuovi? Ad esempio la

Da qualche anno sempre più viaggiatori scelgono di vivere le proprie vacanze mettendo in valigia

il rispetto per la natura

sostenibile perché in armonia con le comunità, la cultura locale e soprattutto con l’ambiente

. Un turismo lento e poco invasivo,. Ma come scegliere la città migliore dove vivere un’estate in pieno spirito green?

Tgcom24

In questo possono aiutarci ricerche come “

Ecosistema Urbano

performance ambientali

Trento

in bicicletta respirando aria pulita

Reggio Emilia

alberi piantumati

viaggio slow tra svago e relax

Mantova

qualità dell’aria

raccolta differenziata

”, l’ultimo rapporto di Legambiente sui centri più attenti alla sostenibilità. Il progetto che monitora ledi 105 città capoluogo di provincia, in merito ad aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente, energia. In testa alla classifica delle città più green d’Italia c’è, dove è semplice visitare il centro storico. Oppure ci si può spostare a, che si posiziona al secondo posto. Qui negli anni sono aumentati gli spazi dedicati ai pedoni e alla ciclabilità con un incremento del numero di. Una destinazione perfetta per un. A chiudere il podio c’è, una vera meta ecologica. Il centro lombardo si è distinto per la, per la riduzione delle perdite della rete idrica e la gestione della. Un notevole investimento in direzione di un futuro molto più green.

Da città come queste, celebri per le loro

bellezze architettoniche e paesaggistiche

sensibilità

salvaguardia del patrimonio e dell’ambiente

, può ripartire un nuovo concetto di turismo. Destinazioni che da un po’ di anni vogliono rispondere alla crescentedei viaggiatori, sempre più attenti alla

Un modo per riscoprire la bellezza del nostro Paese limitando al minimo il proprio impatto. Perché

la sostenibilità non va mai in vacanza