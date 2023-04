Stop alla plastica: la campagna #BastaVaschette

Il 40% della plastica in tutta l’Unione Europea è destinato esclusivamente all’imballaggio e entro il 2030 i rifiuti potrebbero aumentare del 46%. Ecco perché Marevivo e Zero Waste Italia hanno promosso la campagna nazionale #BastaVaschette, per fermare lo spreco di plastica monouso

Fanno ancora parte della quotidianità di molte persone ed è proprio questo il punto: non considerare le vaschette di plastica monouso come un problema, limitandosi a pensare che così è. Tanto che sono quasi un miliardo e duecento milioni le confezioni in plastica per frutta e verdura che vengono utilizzare ogni anno in Italia. E non contenti le previsioni parlano di un aumento nel futuro del 35%.

Attualmente, gli imballaggi sono tra i principali prodotti a impiegare materiali vergini: il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzati in tutta l’UE sono destinati esclusivamente all’imballaggio. Come sottolinea Marevivo, se non si agisce in fretta entro il 2030 l’Europa vedrebbe un ulteriore aumento del 46% dei rifiuti provenienti da imballaggi di plastica. Il tutto per abitudine o perché si tende a sminuire un problema avvertito sempre come un qualcosa di distante, di poco preoccupante, tanto c’è la differenziata.

Come ci spiega Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali Marevivo Onlus: “La maggior parte di queste vaschette non sono riciclabili, quindi possono finire nell’ambiente e nel mare, dove rimangono per sempre. Inoltre possono contaminare gli alimenti che contengono, perché rilasciano sostanze nocive per la nostra salute”.

È necessario che la riduzione parte da ognuno di noi e dalle nostre scelte. Ogni cittadino europeo genera infatti quasi 180 kg di rifiuti da imballaggio all’anno, mezzo chilo al giorno, e scegliere di acquistare prodotti sfusi ridurrebbe dell’80% l’utilizzo della plastica.

Marevivo chiede una leggi che vieti l’utilizzo di confezioni di plastica monouso per frutta e verdura, dove succede già in Francia, dove è vietato per una trentina di prodotti ortofrutticoli la cui confezione non superi il peso di un chilo e mezzo.

Come ha aggiunto Rossano Ercolini, Presidente Zero Waste Europe e Italy: “È insostenibile e insopportabile che per esempio per l’acquisto di un’arancia, questa debba essere sezionata in spicchi confezionati in queste vaschette. Ecco perché l’associazione Marevivo e Zero Waste Italia hanno promosso la campagna nazionale #BastaVaschette”.

La campagna nazionale, che come immagine di lancio rielabora provocatoriamente il noto capolavoro di Caravaggio “Giovane con canestra di frutta”, su gentile concessione della Galleria Borghese, intende sensibilizzare l'opinione pubblica, invitando i consumatori all'introduzione di abitudini di acquisto consapevoli che possano andare nella direzione di una vera e propria economia circolare.

Fare la differenza, oltre che la differenziata, seguendo la campagna #BastaVaschette, un hashtag che cambierà minimamente le nostre abitudini, ma enormemente il futuro del nostro Pianeta.