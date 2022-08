St. Moritz, estate nella natura all'insegna dello sport

“

Il sole tutto l’anno

forest bathing

”. A sentirlo, sembra lo slogan di una spiaggia tropicale e invece è il motto ufficiale di St. Moritz. Regno di neve e ghiaccio incastonato sulle Alpi, che con i suoi 1856 metri sembra voler toccare il sole un dito. Non è un caso, infatti, che la sua valle venga illuminata per quasi tutto l’anno, scaldando il cuore dei suoi visitatori tanto d’inverno quanto d’estate. Una delle destinazioni più famose al mondo, mix perfetto di glamour, sport e paesaggi mozzafiato. Miscela magica che rende la città svizzera una meta ideale per chi al mare preferisce la montagna e alle spiagge affollate una rigenerante immersione nella natura. Un vero tuffo nel verde, nel senso più letterale possibile. È il “”, il bagno nella foresta. Una delle tante attività organizzate nei boschi attorno a St. Moritz, lontano dai luoghi più frequentati. Una pratica di origine giapponese che prevede un contatto stretto con la natura. Camminare a piedi scalzi, stendersi nell’erba fresca, toccare gli alberi a mani nude, sentire i profumi e i suoni della foresta lasciandosi alle spalle stress e distrazioni. Un modo per ritrovare se stessi e il contatto perduto con l’ambiente, proposto anche da un’altra attività, lo yoga in riva al lago. Qui all’alba, mentre la foschia risale dall’acqua e i primi raggi scaldano l’aria, vengono organizzate delle lezioni nel verde, raggiungibili a piedi o in bicicletta in pieno spirito sostenibile. Esercizi per cercare l’equilibrio interiore e godersi un panorama unico. Del resto il lago è il vero protagonista di St. Moritz, che neppure d’estate rinuncia allo sport.

Una vacanza di relax, certo, ma senza dimenticare l’adrenalina. Tra vela e windsurf ce n’è per tutti i gusti. Esperienze uniche, perfette per chi scopre la montagna per la prima volta o per chi invece è abituato a vederla solo rivestita dalla neve. Chi invece al glam non vuole proprio rinunciare? Anche per loro St. Moritz ha una soluzione. La “

gourmet ride

”, un sentiero che dal centro città costeggia il lago fino a inoltrarsi nella foresta, da affrontare in sella a bici elettriche e che culmina con una sorpresa: una cena gourmet in riva al lago, da gustare godendosi la bellezza dell’ambiente incontaminato. Una gioia per gli occhi e per il palato. Natura sì, ma dall’eleganza innata.