Estate in Alta Badia tra sport e natura

Le

Dolomiti

Bike Beats Movimënt

Attività outdoor e rispetto per la natura

Eco-Hiking

, oltre ad essere Patrimonio Naturale dell'Umanità e un vero e proprio paradiso per gli amanti degli sport invernali, sono anche la meta ideale per chi sceglie di godersi l’estate in alta quota tra le bellezze di una natura incontaminata. Situata tra i Parchi Naturali Fanes-Senes-Braies e Puez-Odle, l’Alta Badia d’estate offre più di 400km di sentieri preparati per rilassanti passeggiate, escursioni in bicicletta e a cavallo, o avventurose scalate e ferrate sulle vette dolomitiche che al tramonto si tingono di rosa e di rossastro generando lo spettacolare fenomeno dell’enrosadira. La fuga ideale dal caldo e dalla frenesia delle città, il modo perfetto per ricaricare le batterie e rilassarsi nel rispetto dell’ambiente circostante. Un turismo di qualità e sostenibile anche per quanto riguarda la mobilità. Da inizio giugno fino a inizio ottobre, infatti, i 17 impianti estivi di risalita permettono ai turisti di muoversi in valle tra le diverse località senza utilizzare la propria automobile. Un punto di riferimento anche per chi vuole vivere delle esperienze mozzafiato su due ruote, sia in bici da corsa che in mountain bike. Per i più avventurosi, amanti dell’adrenalina, esistono infatti i, percorsi in discesa dedicati ai ciclisti. Si tratta di circuiti Country Flow, quindi trails scorrevoli, con paraboliche di contenimento e salti di diversa difficoltà percorribili anche con le E-bike.si uniscono concretamente anche nell’, un’ambiziosa iniziativa adatta a tutti che vuole sensibilizzare l’escursionista alla protezione dell’ambiente circostante e che permette ai turisti di aiutare a mantenerlo incontaminato dai rifiuti disseminati nel territorio, raccogliendoli lungo i vari percorsi per poi riportali a valle. L’occasione perfetta per vivere la montagna in un modo autentico, responsabile e soprattutto sostenibile.