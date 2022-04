SodaStream e l'ex Baywatch insieme per le tartarughe marine

Una spiaggia assolata, una vita da salvare, un costume rosso che corre verso l’orizzonte. No, non è un episodio di

Baywatch

David Hasselhoff

causa green

SodaStream

, anche se qualcosa di familiare c’è. Anzi, qualcuno:, che torna a indossare i panni del bagnino più famoso di sempre per supportare una. Quella sposata da, leader globale dell’acqua frizzante fatta in casa, da sempre in campo per il bene dell’ambiente.

In occasione della

Giornata Mondiale della Terra 2022

SEE Turtles

tartarughe marine

un piccolo di tartaruga marina per ogni gasatore venduto

(il prossimo 22 aprile) il brand ha stretto una collaborazione con, una no profit impegnata a livello globale nella protezione delle. Con la campagna, a cui Hasselhoff presta il volto, l’azienda si impegna a salvarenel mese di aprile.

Una vera celebrazione del

Mese della Terra

plastica

coinvolgere

specie più a rischio

Billion Baby Turtles

16 paesi del mondo

, con un’attenzione particolare ai mari e ai loro ecosistemi. SodaStream condivide infatti da sempre l’impegno ad alleggerire gli oceani dal peso dellae quest’anno ha voluto abbracciare anche questa nuova sfida. Un modo perulteriormente chi ogni giorno sceglie di vivere in modo più consapevole, focalizzando l’attenzione sulla sopravvivenza delle. In questo senso la campagna sarà cruciale. I fondi raccolti saranno destinati al programma “” che supporta le diverse iniziative di salvaguardia delle tartarughe, in oltre 20 spiagge di nidificazione in

Getty

La campagna Earth Day di quest’anno sarà

la più grande di sempre

salvare le tartarughe marine neonate

un’esperienza di realtà aumentata

in modo virtuale

. Tutti coloro che sceglieranno SodaStream diventeranno dei salvatori, proprio come l’attore americano. L’uso di filtri e gasatori non solo limiterà l’uso di plastica, ma da ora aiuterà anche ain tutto il mondo. A sostegno dell’iniziativa, SodaStream lancia anche, in cui ognuno può salvare il proprio piccolo di tartaruga e aiutarloa raggiungere l’oceano. Nello spot David Hasselhoff è il primo a vivere questo incontro unico.

L’azienda sta inoltre incoraggiando i

dipendenti

momenti di sensibilizzazione

a promuovere il loro impegno personale per il Pianeta, fornendo occasioni di volontariato overso le tematiche ambientali, soprattutto tra le generazioni più giovani.

Nuovi tasselli che avvicinano SodaStream al suo grande obiettivo:

risparmiare fino a 78 miliardi di bottiglie in plastica entro il 2025

Gesti straordinari

quotidiano

. Un traguardo da raggiungere insieme a tutti i consumatori un giorno alla volta.da ripetere nel