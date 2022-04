Save the Wave: proteggere le “foreste” marine

Il

mare

contro il cambiamento climatico

ecosistemi

non è solo una risorsa per la pesca o per il turismo, ma anche un aiuto prezioso. Per questo è sempre più urgente tutelare non solo le acque marine ma soprattutto i loro

Sotto la superficie si estendono delle vere e proprie

foreste subacquee

Blue Carbon

13,2 tonnellate

Save the Wave

E.ON

IOC-UNESCO

Mediterraneo

, responsabili dell’immagazzinamento del biossido di carbonio rilasciato dall’atmosfera, il cosiddetto. L’Italia, con le sueannue di carbonio assorbito, vanta uno dei dati più alti tra i Paesi dell’Unione Europea. Per ambire a risultati sempre migliori è però necessario salvaguardare e accrescere questa risorsa. Obiettivo che ha guidato il progetto, sostenuto da, tra i principali operatori energetici in Italia, insieme aper promuovere la tutela dei mari e rigenerare l’ecosistema del

La prima tappa è il

Golfo di Mondello

Posidonia oceanica

100 mq di fondale

biodiversità

incrementare

, dove riprenderà vita una prateria di. Un progetto di riforestazione di, fondamentale perché le talee di Posidonia del Mediterraneo non solo producono ossigeno e trattengono CO2, ma favoriscono anche laospitando molluschi, pesci e crostacei. Un equilibrio naturale che E.ON e l’UNESCO con la sua Commissione Oceanografica vogliono proteggere e

Contribuire ad un oceano più sano e promuovere una

maggiore consapevolezza ambientale

Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile

tra i cittadini: questo l’intento di Save the Wave, nato nell’ambito deldelle Nazioni Unite (2021-2030). Un percorso di salvaguardia che si sposa perfettamente con l’impegno di E.ON a beneficio dei territori, manifestato con azioni concrete come la piantumazione della Posidonia a Mondello.

Progetti come Save the Wave sono fondamentali per

coinvolgere le comunità

locali e renderle più consapevoli. Perché anche un solo contributo può essere fondamentale per la salute del Pianeta.