Rising up from drought together: fermare insieme la siccità

L’unione fa la forza, specie quando in gioco c’è il

futuro del Pianeta

Giornata della desertificazione e siccità

agire il prima possibile e soprattutto farlo insieme

. Futuro messo in pericolo, tra le altre cose, anche dalla crescente siccità. Per questo le Nazioni Unite, in occasione della, si rivolgono a tutta la popolazione mondiale per

Per desertificazione si intende la

perdita di fertilità del suolo e il conseguente degrado delle risorse naturali

inquinamento, sfruttamento del suolo, deforestazione, incendi

oinvolgimento di tutte le comunità

2022

2,3 miliardi le persone colpite dalla grave mancanza d’acqua

2050

più di tre quarti della popolazione mondiale

causati dalle attività dell’uomo:e altro ancora. Una giornata come questa è l’occasione per ricordare che cooperazione e csono fondamentali per fermare o almeno rallentare un fenomeno sempre più drammatico. Nelsono state più die se non si invertirà subito la rotta si stima che nel 2030 circa 700 milioni di persone rischieranno di essere sfollate a causa della siccità. Un dato che aumenta ancor di più se si guarda al, quando ormai il fenomeno potrebbe colpire

Eventi che interessano tutti indistintamente. Siccità e desertificazione non riguardano infatti solo i Paesi in via di sviluppo, ma ad esempio stanno colpendo anche

vaste aree dell’Europa

In Italia il 28% del territorio è a rischio desertificazione

meridionali

il Veneto, il Piemonte e l’Emilia-Romagna

Po è il testimone simbolo

la più grave secca del fiume in 70 anni

coltivazioni

idroelettrica

. Un problema che non risparmia neppure il nostro Paese., secondo le stime dell’Istituto di ricerca del Ministero della Transizione Ecologica. Le regioni più a rischio sono quelle, ma la minaccia riguarda anche zone come. Ildi questa crisi. Le temperature sopra la media e le scarse precipitazioni stanno causando. Allarme che tocca soprattutto le, con danni per quasi un miliardo di euro, e la produzione, provocando conseguenze dirette per le industrie e per i cittadini.

Proprio in questi giorni l’Osservatorio sulla siccità ha lanciato un

allarme per alcuni comuni piemontesi e lombardi

’interruzione dell’erogazione d’acqua potabile nelle ore notturne in 125 comuni

. La situazione è così pesante che l’associazione che riunisce i gestori di acquedotti, Utilitalia, ha chiesto ldella valle del Po.

Per questo l’invito delle Nazioni Unite assume ancora più significato.

Nessuno è immune alla siccità e alla desertificazione, ma tutti possono fare qualcosa per affrontarle nel modo migliore