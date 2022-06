Report Enea: mortalità a rischio aumento a Roma e Milano per inquinamento e cambiamenti climatici

Roma, rischio mortalità maggiore in estate

- Nei prossimi decenni, secondo lo studio, a Roma le alte temperature e una concentrazione di ozono troposferico oltre i limiti (70 grammi per metro cubo) potrebbero determinare un aumento della mortalità dell'8%, a quota 591 decessi l'anno nei mesi estivi.

"Roma ha temperature più miti, un basso livello di umidità e alti livelli di ozono - spiega Maurizio Gualtieri, ricercatore del Laboratorio inquinamento atmosferico -, mentre Milano, che si trova in una delle aree più inquinate d'Europa come la Pianura Padana, è esposta a temperature più fredde, ha un tasso di umidità più alto e venti più moderati, insieme ad alti livelli di Pm10".

Milano, mortalità a rischio crescita in inverno

- Nel capoluogo lombardo si stima che la mortalità legata a inquinamento e clima sarà più alta durante l'inverno (1.787 decessi su 1.977 complessivi, cioè il 90% del totale) a causa delle temperature più rigide, delle maggiori concentrazioni di Pm10, che supera la soglia giornaliera di 50 grammi per metro cubo fissata dalla Direttiva Ue sulla qualità dell'aria, e ancora a causa delle maggiori emissioni da combustione e di condizioni atmosferiche stagnanti dovute alla geomorfologia e alla localizzazione di Milano.

Le stime per le due città

- Secondo la ricerca, a Roma il numero di decessi legati alle temperature più alte (principalmente in estate) tra gli over 85 da qui al 2050 è stimato in 312 casi su 1.398 annuali (il 22%), mentre a Milano è pari a 971 casi dovuti alle temperature più basse, soprattutto in inverno, su 1.057, cioè il 92%.

Soluzioni da cercare -

Politiche più rigorose in materia di qualità dell'aria e contrasto al cambiamento climatico permetterebbero di ridurre il numero di decessi di otto volte a Roma e di 1,4 volte a Milano rispetto al periodo 2004-2015.