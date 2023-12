Quanto costa il cambiamento climatico

Il titolo è questo: la crisi climatica costa 391 milioni di dollari al giorno. Lo studio è stato recentemente pubblicato su Nature Communications e comprende un arco temporale che abbraccia gli ultimi due decenni.

Incendi, ondate di caldo, siccità e altri eventi estremi attribuibili al cambiamento climatico hanno generato costi in media di oltre cento miliardi all’anno dal 2000 al 2019. 143 miliardi di dollari all’anno di questa tassa globale determinata dagli eventi estremi sono attribuibili al cambiamento climatico. La maggior parte, circa il 63% è dovuta alla perdita di vite umane, scrivono gli scienziati nel rapporto. Il resto deriva dalla distruzione di beni materiali.

Getty

Gli anni peggiori, con il maggior numero di perdite, sono stati il 2008, seguito dal 2003 e poi dal 2010, tutti caratterizzati da eventi di elevata mortalità. Il ciclone tropicale Nargis ha colpito il Myanmar nel 2008, provocando la morte di oltre 80.000 persone. Nel 2003 si è verificata una grave ondata di caldo in tutta l’Europa continentale che ha causato la morte di 70.000 persone. Nel 2010 si è verificata un’ondata di caldo in Russia e una siccità estrema in Somalia.

Fenomeni che non accennano a diminuire, al contrario, aumentano al crescere delle temperature globali. Il mondo ha appena registrato l’estate più calda di sempre, preparando il 2023 a diventare l’anno più caldo mai rilevato.

Durante l’estate, l’emisfero settentrionale è stato inondato da una serie di eventi meteorologici estremi con ripetute ondate di caldo che hanno alimentato devastanti incendi. I paesi di tutta Europa hanno dovuto far fronte alle conseguenze di temperature torride e inondazioni devastanti. Ad agosto, gli Stati Uniti hanno dovuto affrontare alcuni degli incendi più letali della storia moderna a Maui, nelle Hawaii.

Le stime delle perdite sono state calcolate combinando i dati economici delle attività distrutte, insieme a quanto il riscaldamento globale abbia esacerbato gli eventi meteorologici stessi. La ricerca, tuttavia, rileva che i costi reali del cambiamento vengono sottostimati a causa della difficoltà di misurare le perdite indirette, per questo i costi potrebbero essere anche sensibilmente più alti. Viene fissato anche il valore della perdita di una vita umana a 7 milioni e 80 mila dollari.

Getty

Ma altri recenti studi hanno provato a mettere sulla bilancia il prezzo delle perdite. L’Organizzazione meteorologica mondiale ha stimato che tra il 1970 e il 2021 sono stati segnalati quasi 12.000 disastri climatici che hanno provocato 2 milioni di morti e perdite economiche pari a 4,3 trilioni di dollari, in gran parte nei paesi in via di sviluppo.

Numeri che rendono bene il senso dell’urgenza nell’agire per provare a frenare il cambiamento climatico. Che ha costi economici, oltre che sociali, che non ci possiamo più permettere.