Princess Elisabeth: la prima isola energetica al mondo

Nella parte belga del Mare del Nord, a meno di 50 km dalla costa verrà costruita la prima isola energetica artificiale al mondo.

Princess Elisabeth è il nome di questo gigantesco impianto industriale che avrà una superficie pari a quella di 12 campi da calcio. L’obiettivo è quello di convogliare l’energia dei campi eolici per distribuirla successivamente sulla terra ferma.

I lavori per la costruzione dell’isola partiranno nel 2024, con l’obiettivo di consegnare la struttura entro il 2026. La tabella di marcia prevede poi un secondo step. Dal 2026 al 2030 verranno infatti realizzate l’infrastruttura elettrica e successivamente la sua messa in funzione.

Facebook

Trattandosi di un progetto che ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale grazie alla produzione di energia rinnovabile, particolare attenzione sarà dedicata al limitare i danni per l’ambiente marino. In questo senso saranno osservati protocolli rigidi durante i lavori di costruzione in modo tale che l’isola energetica non solo riduca al minimo gli effetti nocivi, ma possa offrire anche un valore ecologico al contesto nel quale si inserisce.