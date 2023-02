Pinzolo è carbon neutral: in montagna per l'ambiente

A 785 metri di altezza e circondato dai gruppi Brenta, Adamello e Presanella, sorge Pinzolo. Poco più di 3 mila anime nella Provincia di Trento, a 13 chilometri da Madonna di Campiglio: 30 chilometri di piste e tre rifugi. Cosa unisce questo comune della Val Rendena ad una centrale idroelettrica in India? Ora ve lo spieghiamo.

Leggi Anche Il turismo invernale si colora di verde

Partiamo dall’attenzione alle tematiche ambientali e alla sostenibilità che qui si è tradotto, ormai da anni, nell’investimento in nuovi generatori di neve e battipista e nell’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Un codice etico che ha permesso a Pinzolo di ottenere la certificazione ambientale già nel 2004, rinnovata fino al 2025, e di raggiungere ora la neutralità carbonica, tra la riduzione e la compensazione delle proprie emissioni di CO2. Un percorso che prevede innanzitutto la misurazione dell’anidride carbonica emessa, quindi la riduzione della stessa, e per la parte che non si riesce a limitare, un piano di compensazione, attraverso il sostegno di progetti che a livello mondiale abbiano un effetto positivo sull’ambiente.

"Siccome la CO2 prodotta a livello globale, non è che qui o da un'altra parte cambia, si è cercato di scegliere progetti che da un certo punto di vista riescano a compensare le emissioni di CO2 e dall'altro siano in grado di sostenere anche delle popolazioni più povere dando appunto sostegno in un modo solidale" spiega Roberto Serafini, Presidente Funivie Pinzolo. La scelta dell'investimento è andata appunto in India. L’obiettivo di compensazione delle 3.379,9 tonnellate di CO2 prodotte da Funivie Pinzolo nel periodo maggio 2021-aprile 2022 è stato raggiunto attraverso crediti di carbonio certificati generati dalla costruzione di una centrale idroelettrica per fornire alla rete dell’India settentrionale energia rinnovabile e pulita. La diga è costruita nelle regioni glaciali settentrionali del Grande Himalaya, vicino alla città di Srinagar, nel distretto di Uttarakhand sul fiume Alaknanda, a oltre 5500 chilometri di distanza dalle valli del Trentino.

Leggi Anche Cause ed effetti di un inverno che non è più lo stesso

Oltre alla compensazione della carbon footprint attraverso il progetto in India, Pinzolo sta attuando importanti misure per accelerare la transizione energetica e in questa ottica sono stati effettuati importanti investimenti quali l’acquisto di nuovi generatori neve, che consentono a parità di consumo di energia e di acqua una produzione di neve maggiore, oltre all’aggiornamento del parco macchine con l’inserimento nella flotta di due nuovi battipista.