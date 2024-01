Pichetto: "Al G7 ci sarà un focus sui minerali critici"

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin conferma la forte attenzione con la quale l'Italia guarda al settore dei minerali critici, sui quali annuncia che "ci sarà un focus anche nel programma della nostra presidenza G7 appena iniziata".

"Anche grazie all'azione del governo italiano, il nostro Paese è pronto a essere l'hub del Mediterraneo, ponendosi come ponte tra Europa, Africa e Medio Oriente per favorire una transizione energetica sicura e sostenibile", ha proseguito il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, intervenendo alla sessione ministeriale di apertura del Forum sui minerali del futuro (Fmf), in corso a Riad in Arabia Saudita.