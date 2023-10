Economia circolare, l'Italia è prima in Europa nel riciclo dei rifiuti

L'Italia è anche uno dei pochi Paesi europei che dal 2010 al 2020 (nonostante un tasso di riciclo già elevato) ha comunque migliorato le sue prestazioni: +10 punti percentuali, contro una media Ue di 6 punti percentuali. Nel biennio 2020-2021 si è inoltre verificato un inatteso consolidamento della capacità di riciclo industriale dell'Italia, specialmente nel comparto cartario, che ha visto in tutti i settori incrementare, anche in maniera importante, la quota di materie seconde impiegate.

La Strategia Nazionale per l'Economia Circolare

"Un eccellente risultato per la transizione ecologica e lo sviluppo di un'economia sempre più circolare", si legge nel Rapporto. L'Italia nel 2022 ha approvato la Strategia Nazionale per l'Economia Circolare, che definisce 4 obiettivi: favorire il mercato delle materie prime secondarie; estendere la responsabilità dei produttori e dei consumatori; diffondere pratiche di condivisione e il principio del "prodotto come servizio"; definire una roadmap di azioni e obiettivi fino al 2040.