Padova diventa capitale della mobilità sostenibile

Si apre oggi a Padova la prima edizione di ECO – Il Festival della mobilità sostenibile. Per due giorni Padova diventerà “capitale della mobilità sostenibile” del Paese, ospitando dibattiti e confronti tra i principali rappresentanti del settore, il mondo delle istituzioni locali, nazionali e internazionali.

Leggi Anche Amsterdam dice no ai jet privati

La manifestazione si terrà presso il Centro Culturale Altinate S. Gaetano di Padova ed è organizzata con il patrocinio e la collaborazione di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Obiettivo dell’iniziativa è comprendere, attraverso i dati, i numeri e gli scenari a che punto è la transizione verso la mobilità sostenibile nel nostro Paese e promuovere il confronto tra i principali attori in campo.

Unsplash

Per fornire risposte concrete a domande su come il PNRR può incidere nella realizzazione di una mobilità più green in ambito urbano e su quali siano le best practice a livello europeo da ripercorrere in Italia e quali le principali sfide per le amministrazioni locali, nel corso dell’evento si terranno convegni e talk con focus su tre nodi cruciali: infrastrutture, mobilità, logistica. L’evento si rivolge a un pubblico di addetti ai lavori e stakeholder della green mobility, imprese, amministratori pubblici, istituzioni, associazioni ma anche appassionati e interessati al tema. Testimonial di ECO è Neri Marcorè, da sempre impegnato nella sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale, che sarà presente il 20 aprile.

Leggi Anche Due progetti ENEA inclusi nel report delle città europee circolari

I contributi di docenti e relatori dell’Università di Padova, dell’Università degli Studi Roma 3, della Fondazione Caracciolo, dell’istituto di ricerca e consulenza Decisio e di Clean Cities Campaign forniranno dati scientifici sulla transizione in corso su cui si articolerà il confronto. Tre i talk della prima giornata: “Mobilità sostenibile, integrazione, intermodalità: quali sfide ci attendono”, “Più Energia per la Mobilità del futuro” e “Giacimenti urbani, circuiti virtuosi a sostegno dell’economia circolare”. Altrettante tavole rotonde sono previste nella giornata di domani: “Tecnologia e interventi per una mobilità più sicura”, “La sostenibilità come leva per lo sviluppo dei territori”, “La mobilità nel 2040: cosa ci aspetta?”.

Unsplash

Momenti clou della manifestazione saranno gli interventi istituzionali con il coinvolgimento dei due Ministeri oggi al centro del dibattito sulla transizione ecologica del Paese e della trattativa in corso con l’UE sugli obiettivi di decarbonizzazione: il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Tra gli ospiti più attesi anche il Vice Sindaco di Parigi Christophe Najdovski che racconterà le iniziative intraprese sul fronte della mobilità smart e sostenibile nella capitale francese, confrontandosi con i suoi colleghi italiani e Jean Todt, già AD della Ferrari (e direttore generale della Scuderia Ferrari) e presidente della FIA, oggi Inviato Speciale dell'ONU per la sicurezza stradale.