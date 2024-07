Nucleare, il sondaggio: "Il 75% degli italiani lo ritiene un pericolo"

Per quanto riguarda la crisi climatica che avanza, i cittadini sono sempre più consapevoli delle ricadute economiche e degli impatti su territori e salute delle persone. In particolare, per il 61% degli intervistati l'aumento dei disastri naturali è dovuto proprio alla crisi climatica e per il 45% i cambiamenti che questa ha prodotto hanno effetti sul costo della vita in generale. A preoccupare sono anche i prezzi dei beni di prima necessità. Per il 44% degli intervistati la crisi climatica spinge in alto i costi dei prodotti alimentari.