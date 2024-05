Confindustria, Orsini: pronti a collaborare con governo ed opposizione

"Parleremo a entrambe", le forze politiche di governo e le forze di opposizione.

Lo ha detto il neopresidente di Confindustria, Emanuele Orsini, spiegando che per l'industria "alcuni capitoli sono centrali", a partire dal no a una "politica antindustriale in Europa", passando per il fronte dell'energia, con "il nucleare come tema di competitività", e "la certezza del diritto: gli imprenditori hanno bisogno di chiare regole del gioco". Sul tavolo del confronto Confindustria mette anche "il cuneo fiscale che deve essere salvaguardato anche per difendere la capacità di spesa dei nostri lavoratori".