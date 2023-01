Niagara: le cascate ammutolite dal rumore dei Bitcoin

Sono uno degli spettacoli più maestosi e imponenti che la natura possa offrire. Le Cascate del Niagara hanno una portata da oltre 150.000 metri cubi d'acqua al minuto e regalano un ruggito sonoro che è difficile dimenticare una volta visitate. Eppure, esiste un fenomeno che ne sta oscurando proprio l'acustica con grande disappunto della popolazione residente. Si tratta del mining di Bitcoin, quella procedura di elaborazione dati che risolvendo complesse equazioni matematiche porta alla creazione di nuova criptovaluta.

È un processo ad altissima intensità energetica e impiega catene di centinaia di elaboratori spesso raccolti in vere e proprie fattorie. Migliaia di ventole che girano per raffreddare le schede grafiche surriscaldate dai calcoli e un ronzio che secondo molti cittadini della zona starebbe offuscando il suono naturale delle cascate.

Gli impianti di mining di Bitcoin si sono moltiplicati negli Stati Uniti da quando la Cina li ha banditi dal suo territorio nel 2021 a causa dell'inquinamento prodotto e dei consumi energetici fuori scala. Gli USA stanno ora emergendo come leader globale nel settore e attirano sempre più operatori. Nell'area delle Niagara Falls per un motivo molto semplice: il costo dell'energia idroelettrica prodotta dal movimento dell'acqua è reso molto più economico e competitivo che in altre aree degli Stati Uniti. Ma il moltiplicarsi delle attività da parte di diverse nuove aziende ha reso il rumore insostenibile e il sindaco della città ha stoppato nel dicembre scorso ogni nuova apertura.

Non solo, il rumore emesso in zone residenziali dai miners non può adesso superare i 50 decibel, cioè l'equivalente di avere costantemente una lavastoviglie che gira nelle orecchie. Ma chi abita nei pressi di queste centrali di computer giura che l'impatto è quello di un Boeing in volo sopra la testa. Dai picchi di novembre 2021, il Bitcoin ha perso oltre il 70% del suo valore, eppure l'attività di estrazione è ancora profittevole se si riescono a contenere i prezzi della corrente. Questo ha reso nell'ultimo periodo le Cascate del Niagara il luogo ideale per chi vuole estrarre criptovaluta, un po' meno per chi vuole godersi il suono della natura in uno dei luoghi più suggestivi del mondo.