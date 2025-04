Metalupi de-estinti: tra curiosità e perplessità

Allo stato attuale delle conoscenze e delle tecnologie è da escludere una vera e propria de-estinzione. A queste obiezioni si aggiungono poi i dubbi sul piano etico ed ecologico. Reintrodurre in un ambiente un animale che era stato assente da migliaia di anni può creare degli squilibri, mettendo a rischio le specie che popolano quelle zone e che si sono abituate all’assenza di quella specie. Infine, altri hanno anche fatto notare che i fondi utilizzati per attività come quella di Colossal Biosciences potrebbero essere investiti nella tutela delle specie esistenti e in pericolo, vista l’epoca di grave crisi ambientale in cui ci troviamo.