L'installazione artistica contro l'inquinamento da plastica

Tra il 4 e il 5 aprile di ogni anno in

Cina

Qinming Festival

artista Pingwei Ge

Common Home

bottiglie di plastica

si celebra il, la festa tradizionale degli antenati. Da più di 2500 anni la giornata è dedicata alla pulizia delle tombe di famiglia e alla commemorazione degli antenati e dei defunti. Per i cinesi la Festa Qingming rappresenta il momento ideale per apprezzare la bellezza del paesaggio naturale primaverile che si risveglia dopo il lungo inverno. A Wuhan, in occasione della celebrazione del 2022, l’ha realizzato un’installazione artistica intitolata “”. La suggestiva opera rappresenta la Terra, la nostra casa comune, fatta interamente da. Per realizzarla l’artista ha utilizzato delle bottiglie di plastica abbandonate e le ha unite con dei particolari lacci in modo da ricreare un’immagine che ricorda quella del Coronavirus. In questo caso l’intento dell’artista è quello di mostrare i “batteri della plastica”, un’opera evocativa che evidenzia i grandissimi rischi ecologici causati dall’inquinamento da plastica.