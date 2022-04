L'inquinamento sonoro minaccia l'udito delle tartarughe

Il rumore del mare per molti ha un effetto rilassante, ma alcuni abitanti non è così. Le

tartarughe

perdere temporaneamente l’udito

acustico

, secondo uno studio recente, rischiano dia causa dell’inquinamento acustico delle acque. Infatti, esistono molteplici forme di inquinamento, con conseguenze più o meno evidenti. Quelloè un nemico invisibile che provoca più danni di quelli che si immaginano.

Trivellazione ed estrazione di gas o petrolio, il costante traffico nautico, i sonar e la pesca: tutte attività che producono

rumori estranei

forte stress

agli ecosistemi marini. Insieme generano un intenso inquinamento sonoro che sottopone a unl’udito delle tartarughe.

Per avere dati certi, i ricercatori della

“Woods hole oceanographic Institution”

spostamento temporaneo della soglia uditiva

in un caso anche dopo giorni

(un’organizzazione non profit americana dedicata alle scienze marine) hanno sottoposto due testuggini ad alcuni esperimenti. Hanno esposto gli esemplari a dei forti rumori e rilevato lo, cioè l’abbassamento dell’udito. Le tartarughe hanno poi recuperato l’udito, ma in tempi diversi. In qualche caso sono tornate a sentire dopo venti minuti, in altri dopo un’ora edall’esperimento.

In passato le conseguenze dell’inquinamento acustico sono state già testate su diversi animali marini, come i delfini. Questo è

il primo studio

su dei rettili come le testuggini.

Per questi animali un simile stress è un vero problema, perché l’udito lo utilizzano

per orientarsi

per accorgersi della presenza dei predatori

già in costante pericolo

, per comunicare tra loro e soprattutto. Capacità vitale per la loro sopravvivenza. Una vera minaccia alla salvaguardia di una specie