L'elettrico parla anche cinese

La nave da crociera elettrica più grande al mondo

Yangtze River Three Gorges 1

ha fatto il suo battesimo del fiume. Si chiamae promette di essere la nuova frontiera del turismo cinese su acqua a zero emissioni.

Il progetto, firmato dall’azienda Wuxi Saisiyi Electric Technology è costato quasi 21,5 milioni di euro l’obiettivo è promuovere un

nuovo approccio ecosostenibile all’industria dei trasporti

Il battello ha un’enorme batteria Lfp (Litio-Ferro-Fosfato) da 10.000 celle e una capacità di 7,5 MWh. Per intenderci,

l’equivalente di 75 batterie per auto elettriche

1.300 passeggeri

. Un’imponente alimentazione che mette in moto una nave lunga 100 metri, larga 16,3 metri e capace di ospitare

Il modello è stato presentato come

il battello full electric più grande al mondo

idroelettrica

Fiume Azzurro

, il primo a raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni. L’energia utilizzata è completamente, generata dalla diga delle Tre Gole, sul grande. Corso d’acqua che ha anche ospitato il viaggio inaugurale della crociera Yangtze River Three Gorges 1. Il nuovo mezzo elettrico entrerà ufficialmente il suo servizio in estate.

Da tempo in Cina si stanno studiando soluzioni per rendere

più sostenibili

i trasporti che coinvolgono quotidianamente un gran numero di persone.

L’obiettivo è far si che la nave riesca a completare l’intero percorso, ovvero i

6.300 km

del Fiume Azzurro, il più lungo di tutta la Cina. Infatti l’unico difetto di questo progetto è l’autonomia. Attualmente è di 100 km, un numero ancora troppo basso per pensare a simili distanze.

Un limite che si unisce comunque a un grande traguardo. Una tratta del battello Yangtze River Three Gorges 1 equivale a 530 tonnellate di carburante e ogni anno permetterebbe di risparmiare circa

1660 tonnellate in meno di emissioni

il futuro tutto sostenibile della mobilità

rispetto a un’imbarcazione tradizionale. Un importante passo avanti verso