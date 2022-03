Le ripercussioni del conflitto Russia-Ucraina sulle coltivazioni

Oltre a grano e mais c’è di più. La dipendenza italiana ed europea da

materie prime provenienti da Russia e Ucraina

fertilizzanti

si allarga a prodotti altrettanto importanti per l’agricoltura, come i

La Russia ne è infatti il

primo esportatore

13%

7 miliardi di dollari

40%

al mondo, con 50 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, ildella produzione totale e un giro d’affari che nel 2020 si è attestato intorno ai. Il blocco alle esportazioni seguito al conflitto sta già generando effetti di ricaduta su prezzi e offerta sui mercati, che dall’inizio della guerra sono aumentati attorno al

Crollo delle forniture e aumento dei prezzi sono destinati ad avere

ripercussioni

mais, sorgo e soia

Kiev

importanti per gli agricoltori nelle settimane della stagione di semina per le colture primaverili dio della fase di concimazione per i cereali autunnali come il grano, di cuiè tra i primi esportatori globali.

Ma i primi segnali erano arrivati a inizio

febbraio

abbandono delle colture intensive

Brasile

fertilizzanti azotati

fertilizzanti al potassio e fosforo

le piante non crescono

, prima dello scoppio del conflitto, quando la Russia ha deciso lo stop per due mesi all’export di nitrato di ammonio e provocato una fiammata sui prezzi già doppi rispetto all’estate del 2020. Tanto da aver indotto in molte parti del mondo all’di mais perché non più economiche. Inad esempio, primo importatore globale di nitrato d’ammonio da Mosca e secondo esportatore mondiale di mais in una catena causa-effetto evidente, ma con conseguenze ancora tutte da scoprire. Nel 2021 la Federazione è diventata il principale esportatore mondiale die il secondo più grande fornitore di. 25 Paesi mondiali acquistano questi agenti chimici, con una dipendenza dalle importazioni del 30% superiore. Mentre molti Paesi dell’Europa orientale e dell’Asia centrale vanno oltre il 50% dei fertilizzanti russi per tutti e tre gli ingredienti. Senza questi elementi, sostanzialmente,

Getty

Gli effetti che avrà la guerra sulla produzione globale di cibo si vedranno concretamente nei prossimi mesi. Ma l’impatto potrebbe essere

devastante

basso o medio reddito

in molti Paesi a

Un solo anno di pandemia nel 2020 ha visto aumentare

dall’8,4% al 10,4%

100 milioni di persone

tra l’8 e i 22%

13 milioni

la percentuale della popolazione globale che non ha accesso a una quantità sufficiente di cibo. Un aumento che corrisponde a circache non hanno accesso a pasti regolari. Secondo un recente studio della FAO, il conflitto Russia-Ucraina potrebbe aumentare i prezzi di alimenti primari come grano, mais, semi e olio di girasole di una percentuale compresa. Nello scenario migliore il numero di persone mal nutrite nel mondo potrebbe aumentare di 7.600.000 individui entro il 2023. Nel peggiore, di